Пассажиры совершили 500 тыс поездок на речных электросудах в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С момента открытия двух регулярных речных маршрутов ими воспользовались 500 тысяч раз. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"500 тысяч поездок пассажиры совершили на электрических судах, запуск которых мы осуществили в 2023 году под личным руководством Сергея Собянина. Этот инновационный городской транспорт приобрел большую популярность у москвичей и гостей столицы", – цитируют Ликсутова на портале мэра и правительства Москвы.

Пассажиру, поездка которого стала 500-тысячной, вручили модель речного электросудна.

Электросуда курсируют по Москве-реке круглогодично. Они не загрязняют окружающую среду. Более того, передвижение на электросудах экономит время пассажиров.

Оплатить проезд можно картой "Тройка", банковской картой или по биометрии. У владельцев билетов "Единый" на 90 и 365 дней поездки на электросудах уже включены в абонементы.

Ранее стало известно, что пассажирская навигация заработает на Москве-реке в конце апреля. Причалы уже начали готовить к ее открытию. Специалисты очистят их от остатков льда и снега, промоют лестничные сходы, займутся облицовкой стен и напольного покрытия.



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