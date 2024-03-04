Пять набережных отремонтируют в Москве в этом году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В этом году в Москве отремонтируют пять набережных, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

В частности, работы пройдут на Кремлевской, Москворецкой, Софийской и Космодамианской набережных и участке от Крымского моста до причала "Парк Горького". По словам заммэра, на каждой из набережных проведут расшивку швов гранитной облицовки.

В общей сложности будет отремонтировано свыше 110 тысяч погонных метров покрытия. Бирюков напомнил, что эти мероприятия проводятся на каждом объекте раз в пять лет – они необходимы для обеспечения безопасной эксплуатации сооружений, поскольку со временем материал швов разрушается, что может привести к смещению и даже выпадению гранитных плит.

Ранее специалисты начали капитальный ремонт пассажирского схода-причала № 3 Кутузовское. Бирюков уточнил, что планируется обновить гранитную облицовку причала, восстановить бетонные поверхности, ступени, лестницы, швартовые и отбойные устройства. Здесь же установят новые перила, а также приведут в порядок подводную часть причала.

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