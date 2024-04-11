Собянин: обновление поликлиники на Амурской улице должно завершиться в этом году

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Реконструкцию поликлиники на Амурской улице в районе Гольяново планируется завершить уже в этом году. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам градоначальника, в филиале № 3 детской городской поликлиники № 122 в Гольянове медицинскую помощь получают порядка 12,4 тысячи юных москвичей.

"Здание перестраивается практически полностью. Обновляются инженерные коммуникации, перегородки, лифт, системы вентиляции и кондиционирования", – рассказал мэр столицы.

Собянин подчеркнул, что поликлиника меняется под новый московский стандарт, который включает в том числе отдельный вход через фильтр-бокс для детей с симптомами инфекционных заболеваний, зону для кормления, а также комнату здорового ребенка. Кроме того, специалисты оснастят поликлинику новейшим медоборудованием, которое позволит врачам применять самые современные виды диагностики.

Мэр Москвы также напомнил, что в районе Гольяново недавно уже закончили две поликлиники – на Амурской и Байкальской улицах. Еще два медучреждения на Алтайской и Чусовской в данный момент находятся в работе.

Ранее Собянин открыл спортивный комплекс "Скиф" на Сахалинской улице в Гольянове после проведенного капитального ремонта. Работы проводились в рамках городской программы реновации типовых спортивных объектов.

До этого мэр Москвы сообщил, что территорию Боткинской больницы благоустроят в 2024 году. На территории медучреждения планируется уложить новое покрытие тротуаров и проездов. Также специалисты приведут в порядок центральный парк.

