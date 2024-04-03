Собянин рассказал о планах благоустройства территории Боткинской больницы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Территорию Боткинской больницы благоустроят в 2024 году. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.

По словам мэра, на территории ГКБ планируется уложить новое покрытие тротуаров и проездов. Специалисты установят удобные лавочки и современные фонари, сделают понятную навигацию. В рамках озеленения высадят насаждения с растительностью и разобьют газоны.

"Приведем в порядок центральный парк: обновим дорожки, обустроим уютные зоны отдыха, разместим беседку и скамейки в историческом стиле", – дополнил Собянин.

Мэр отметил, что рядом с гематологическим, лечебным и нефрологическим корпусами восстановят фонтан, который не работал в течение последних лет. Также расширят парковку и оборудуют новые контрольно-пропускные пункты.

Ранее заммэра Москвы Петр Бирюков сообщил о начале капремонта корпуса № 8 Боткинской больницы. В здании заменят инженерные сети, обновят крышу и сделают новое кровельное покрытие.

