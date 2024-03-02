Еще восемь поликлиник капитально отремонтируют на северо-западе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В рамках второго этапа программы модернизации амбулаторного звена на северо-западе Москвы отремонтируют еще восемь поликлиник. Об этом сообщает пресс-служба департамента капремонта столицы.

"Среди поликлиник, которые сейчас находятся в ремонте, четыре взрослых и две детских общей площадью более 33 тысяч квадратных метров. Они расположены в Северном Тушине, Хорошево-Мневниках, Строгине, Куркине, Покровском-Стрешневе и Митине", – цитируют пресс-службу на портале мэра и правительства Москвы.

В ходе капитального ремонта в зданиях заменят инженерные системы, лифты, окна и двери, утеплят фасады и проведут другие работы. Прилегающие к зданиям территории благоустроят. Более того, все поликлиники оборудуют для маломобильных пациентов.

В обновленных медучреждениях появится новое оборудование, включая маммографы, рентгеновские и аппараты компьютерной томографии.

До этого в округе привели в порядок 15 поликлиник. Их модернизировали в рамках первого этапа реализации программы.

Ранее стало известно, что капремонт корпуса № 10 Боткинской больницы выполнили более чем на 45%. Специалисты уже завершили демонтажные работы, заменили перекрытия между этажами, а также утеплили чердачные перекрытия. Также рабочие обновили стропила на крыше и сделали новую кровлю.



"Мой район. Новости": капремонт в больнице имени Вересаева завершат в 2024 году