Сергей Собянин рассказал о модернизации больниц имени Вересаева и имени Филатова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

В Москве продолжают создавать инновационную медицинскую инфраструктуру и модернизировать многопрофильные клиники. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Мэр рассказал, что сейчас в столице осуществляется капитальный ремонт хирургического корпуса № 10 имени Вересаева. Площадь семиэтажного объекта составляет более 10 тысяч "квадратов". После завершения работ в стенах учреждения будут функционировать операционный блок, два отделения реанимации и интенсивной терапии, кардиологическое, нелогическое отделения и другие.

Вместе с этим ремонт ведется в корпусе № 4 ГКБ № 15 имени Филатова. После его окончания в шестиэтажном здании площадью 13 тысяч квадратных метров начнут функционировать отделения терапии, неврологии, реабилитации, реанимации и другие.

"На территории обоих стационаров уже работают флагманские центры для оказания экстренной помощи по новому стандарту", – уточнил Собянин.

Мэр добавил, что капитальный ремонт также идет в 12 приемных отделениях 11 стационаров. В столице продолжают обновлять корпуса Боткинской больницы и ремонтировать поликлиники.

Что касается Боткинской больницы, ремонтные работы в ее корпусе № 10 к настоящему времени выполнены более чем на 45%. Специалисты уже завершили демонтажные работы, заменили перекрытия между этажами, а также утеплили чердачные перекрытия. Также рабочие обновили стропила на крыше и сделали новую кровлю.



Второй этап реконструкции поликлиник стартовал в Москве