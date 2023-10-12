Начался капитальный ремонт хирургического корпуса больницы имени Вересаева

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На территории городской клинической больницы имени Вересаева начался капитальный ремонт хирургического корпуса № 10, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она уточнила, что работы проводятся в рамках масштабной модернизации медучреждения. Капремонт семиэтажного корпуса позволит интегрировать здание в обновленную структуру стационара.

После завершения работ здесь разместят два отделения реанимации и интенсивной терапии, а также терапевтическое и эндокринологическое отделения, кардиологическое отделение с палатой интенсивной терапии, неврологическое – с отделением реабилитации и операционный блок.

На завершающем этапе территорию благоустроят. Ремонтные работы планируется завершить к концу 2024 года.

Сейчас на объекте площадью более 10 тысяч квадратных метров ведется демонтаж. Его планируется завершить через месяц, затем строители приступят к стяжке пола, устройству перегородок, замене окон и внутренней отделке помещений.

Также на территории больничного комплекса продолжаются работы по капитальному ремонту системы подземных переходов и пищеблока. Идет строительство вертолетной площадки для доставки пациентов, которым необходима экстренная медицинская помощь.

Ранее стало известно, что медицинскую помощь в 200 обновленных поликлиниках города получают около шести миллионов человек. Речь идет о медучреждениях, которые модернизировали в соответствии с новым столичным стандартом.

В свою очередь, заммэра Андрей Бочкарев рассказал, что инвесторы построят четыре поликлиники на территории ТиНАО к началу 2026 года. Медучреждения войдут в состав крупных жилых комплексов. В новых медучреждениях установят современное медицинское оборудование. В зданиях разместят лаборатории, кабинеты функциональной диагностики, лечебно-профилактические подразделения.



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