29 февраля, 17:22Технологии
Собянин и Беглов подписали документ о сотрудничестве Москвы и Петербурга в сфере медицины
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Сергей Собянин вместе с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым подписали документ, предполагающий сотрудничество между властями двух городов при осуществлении мероприятий по внедрению информационных технологий в стационарных петербургских медицинских учреждениях государственной системы здравоохранения.
Церемония подписания соглашения состоялась в Белом зале мэрии Москвы. Беглов отметил, что Петербург и российская столица – города побратимы, "связанные тысячью нитей многовековой дружбы и сотрудничества во многих сферах".
"Сегодняшний документ – это один из этапов взаимодействия, это внедрение информационных систем, которые сегодня апробированы в Москве, в санкт-петербургских клиниках для того, чтобы те наработки, которые сделаны в Москве, служили на благо жителей Санкт-Петербурга", – сказал он.
В свою очередь, Собянин отметил, что данное соглашение даст позитивный результат как для жителей Москвы, так и для петербуржцев. Беглов на это высоко оценил внедряемые в столице технологии. По его словам, действующая в столице информационная система является лучшей в России.
В пресс-службе мэра и правительства Москвы добавили, что документ предполагает внедрение подсистемы под названием "Клиническая информационная система" Единой медицинской информационно-аналитической системы (КИС ЕМИАС) Москвы в 35 больниц, роддомов, а также в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Санкт-Петербурга.
Мероприятия в рамках соглашения намерены осуществить в 2024–2025 годах. Помимо прочего, правительство российской столицы взяло на себя обязательство обеспечить интеграцию КИС ЕМИАС с другими информационными системами, которые используются в больницах Петербурга.
Кроме того, власти Москвы обеспечат:
- модернизацию (доработку) КИС ЕМИАС по отдельным запросам правительства Санкт-Петербурга;
- предоставление серверного оборудования в безвозмездное пользование медицинским организациям Санкт-Петербурга в период внедрения в них КИС ЕМИАС;
- техподдержку пользователей до 30 июня 2026 года;
- первичное обучение представителей региональной службы технической поддержки Санкт-Петербурга и регионального центра компетенций северной столицы;
- предоставление необходимых методических и обучающих материалов для пользователей КИС ЕМИАС.
Ранее столичный мэр рассказал, что в Москве продолжают создавать инновационную медицинскую инфраструктуру и модернизировать многопрофильные клиники. Собянин уточнил, что в настоящий момент в столице проходит капитальный ремонт хирургического корпуса № 10 имени Вересаева.
Второй этап реконструкции поликлиник стартовал в Москве
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