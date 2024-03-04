В Москве стартовал капремонт корпуса № 8 Боткинской больницы

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

В столице начали капитально ремонтировать восьмой корпус Боткинской больницы. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Здание было построено в 1911 году. Позже его признали объектом культурного наследия.

"Инженерные системы и часть конструкций корпуса находились в неудовлетворительном состоянии, поэтому было принято решение о проведении капитального ремонта", – цитируют Бирюкова в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

В настоящее время специалисты демонтируют напольное покрытие, стягивают полы и подвесные потолки, а также снимают двери и перегородки.

В ходе капремонта в здании заменят инженерные сети, обновят крышу и сделают новое кровельное покрытие, укрепят проемы дверей и окон, установят лифт, заменят окна и двери и проведут другие работы.

Завершить ремонт корпуса № 8 планируют в 2024 году. После окончания работ на территории выполнят восстановительное благоустройство.

До этого стало известно, что капремонт десятого корпуса Боткинской больницы уже выполнен более чем на 45%. Специалисты уже завершили демонтажные работы, заменили перекрытия между этажами, а также утеплили чердачные перекрытия. Сейчас на объекте идут работы по гидроизоляции фундамента, прокладке новых коммуникаций и инъектированию бутовой кладки подвала.



"Мой район. Новости": капремонт второго корпуса Боткинской больницы завершат весной