Собянин открыл после капитального ремонта спорткомплекс "Скиф" в Гольянове

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин открыл спортивный комплекс (СК) "Скиф" на Сахалинской улице в столичном районе Гольяново после проведенного капитального ремонта. Работы проводились в рамках городской программы реновации типовых спортивных объектов.

В результате специалисты отремонтировали кровлю, инженерные системы, фасад, остекление и отделку интерьеров. Также были закуплены новая мебель, оборудование и спортивный инвентарь. В будущем планируется провести благоустройство прилегающей территории.

В трехэтажном сооружении предусмотрено два спортивных зала – универсальный с трибунами на 130 мест и тренажерный. Общая пропускная способность объекта составляет 165 человек.

Более 120 пожилых москвичей занимаются здесь спортивными играми и физической подготовкой в рамках "Московского долголетия". На базе СК любой может посетить занятия по самбо, дзюдо, каратэ, спортивной борьбе, фитнесу и общефизической подготовке с элементами единоборств. Кроме того, в комплексе проходят занятия учеников спортшколы "Восток".

В ходе открытия СК градоначальник пообщался с жителями Гольянова и рассказал им о дальнейшем развитии территории. В частности, он напомнил о строительстве новой станции метро. В настоящее время городские власти занимаются проектированием станции "Гольяново".

"Рядом строится комплекс с бассейном. Сделали хорошее благоустройство на Гольяновском пруду. Поликлиники сейчас реконструируем. Две поликлиники реконструировали", – заявил мэр города в ходе беседы.

Ранее заммэра Андрей Бочкарев рассказал, что в 2023 году в Москве выдали разрешения на ввод в эксплуатацию 16 спортивных объектов площадью около 150 тысяч "квадратов".

Между тем в Гольянове продолжают строить новый физкультурно-оздоровительный комплекс с двумя бассейнами. Он расположен на Алтайской улице. Его планируется достроить до конца 2024 года.

