Новое меню появилось в московских больницах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

В начале этого года московские больницы представили новое меню. Теперь блюда стали сбалансированными по белкам, жирам и углеводам, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью телеканалу "Россия 24".

"Новое меню мы постарались сделать вкусным. Я надеюсь, что москвичи заметят это небольшое приятное дополнение", – отметила она.

Кроме того, правительство города планирует полностью заменить больничную посуду к следующему месяцу. Вице-мэр уточнила, что замена точно коснется старых советских чайников, тарелок и вилок.

Ранее Ракова рассказала об эффективности каркаса московской медицины. Она отметила, что он позволяет оказывать качественную помощь пациентам в любых чрезвычайных ситуациях. Она также напомнила, что в 2023 году в столице завершили разработку стандарта экстренной медицинской помощи с учетом передовых практик и достижений мировой медицины.

До этого заммэра сообщила, как искусственный интеллект поможет столичным врачам в работе с магнитно-резонансной томограммой определять такие заболевания шейного отдела позвоночника, как протрузии и грыжи межпозвонковых дисков, а также стеноз позвоночного канала.