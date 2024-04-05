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05 апреля, 09:45

Город

Новые проекты КРТ не изменят оригинальный облик Москвы

Новые проекты КРТ не изменят оригинальный облик Москвы

"Мой район. Новости": Собянин назвал срок завершения реконструкции Московского ипподрома

Несколько новых проектов КРТ утвердили в Москве

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Эскалаторы и лифты установили на станции "Авиамоторная" БКЛ

Собянин: реконструкция Центрального московского ипподрома завершится в 2026 году

Реконструкция Московского ипподрома завершится в 2026 году

Собянин сообщил о начале комплексной реконструкции Московского ипподрома

В столице началась комплексная реконструкция Московского ипподрома

В Москве реализуются 70 проектов комплексного развития территории. Застраиваются бывшие промзоны, появляются жилые кварталы, социальная инфраструктура и инновационные площадки для бизнеса. Однако они не меняют оригинальный облик города.

По словам начальника управления реновации Москомархитектуры Михаила Спирина, при проектировании специалисты стараются сохранить архитектурные решения: фасады, планировки, элементы декора зданий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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