Новые проекты КРТ не изменят оригинальный облик Москвы

В Москве реализуются 70 проектов комплексного развития территории. Застраиваются бывшие промзоны, появляются жилые кварталы, социальная инфраструктура и инновационные площадки для бизнеса. Однако они не меняют оригинальный облик города.

По словам начальника управления реновации Москомархитектуры Михаила Спирина, при проектировании специалисты стараются сохранить архитектурные решения: фасады, планировки, элементы декора зданий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.