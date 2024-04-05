Собянин: более 164 тысяч жителей ЮВАО переедут в новые квартиры по реновации

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

На юго-востоке столицы по программе реновации строят и проектируют 72 дома. Об этом Сергей Собянин сообщил в телеграм-канале.

"Помимо этого, уже готовы и переданы под заселение свыше 12 тысяч квартир с улучшенной отделкой по стандартам реновации в 44 новостройках", – сообщил он.

Мэр рассказал, что всего в ЮВАО переселят больше 164 тысяч москвичей из 818 домов.

Собянин отметил, что и социальная инфраструктура в округе становится более доступной и комфортной. Так, в Печатниках идет подготовка к возведению культурно-спортивного центра на 1 000 посетителей, а в районах Выхино-Жулебино, Нижегородском и Люблино планируется построить три детских сада – на 175, 300 и 225 воспитанников.

В Южнопортовом также появится образовательный комплекс с блоком начальных классов на 400 учеников и детсадом на 150 малышей, а в Рязанском будет возведена школа на 1 250 мест с масштабным физкультурным комплексом.

Кроме того, рассказал градоначальник, в районе Некрасовка возводится детско-взрослая поликлиника на 750 посещений – сейчас для нее подбирается оборудование. Детская поликлиника также появится и в Лефортове.

Ранее Собянин рассказывал, что обладателями новых квартир в ЮВАО стали более 25 тысяч человек. В округе уже возвели 44 новых дома, в настоящее время специалисты строят 41 здание и проектируют еще 23.

До этого мэр сообщил, что в рамках программы реновации ввели в эксплуатацию 39 домов на севере Москвы, из которых 38 отдали под заселение. Новые квартиры получили около 16,9 тысячи жителей САО, отметил Собянин.



