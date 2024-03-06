Собянин: на севере Москвы ввели 39 домов по программе реновации

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В рамках программы реновации ввели в эксплуатацию 39 домов на севере Москвы, из которых 38 отдали под заселение. Об этом в своем телеграм-канале заявил Сергей Собянин.

"Новые квартиры получили около 16 900 жителей САО", – добавил градоначальник.

По словам мэра города, в настоящее время на севере столицы в рамках реновации идет строительство еще 30 домов, а еще примерно столько же только проектируется. Одновременно, рассказал Собянин, продолжается развитие и социальной инфраструктуры столицы.

В результате в районе Ховрино скоро должен появится учебный корпус на 500 мест, в Западном Дегунине – новый корпус школы № 2098 и детский сад, а в Восточном Дегунине – еще один образовательный комплекс. Также в Дмитровском возведут школу, в Левобережном – детский сад, а в районе Головинском построят поликлинику и спорткомплекс.

Ранее стало известно, что в районе Измайлово завершили строительство трех жилых корпусов по программе реновации. Новостройка расположена на Сиреневом бульваре. По словам главы Депстроя Москвы Рафика Загрутдинова, архитектура и стиль здания перекликаются с соседней застройкой.

До этого Собянин рассказывал, что городские власти утвердили постройку еще пяти новых объектов в разных районах Москвы по программе создания мест приложения труда.

В результате появится торговый центр у метро "Бульвар Дмитрия Донского", общественно-деловые комплексы у станции МЦК Хорошёво и возле метро "Аэропорт", а также офисный центр у метро "Беломорская". Также специалисты возведут многофункциональный комплекс у станции "Коммунарка".

Собянин утвердил проект комплексного развития части бывшей промзоны Прожектор