Три жилых дома строят и проектируют по реновации в Троицке

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Три жилых дома по программе реновации сейчас возводят и проектируют в Троицке, рассказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, в настоящий момент в стадии строительства находятся два жилых дома, в проектировании – еще один объект жилой площадью 6,5 тысячи "квадратов". Первые этажи домов будут нежилыми, там появятся вестибюли, лифтовые холлы, комнаты дежурного, кладовые для хранения уборочного инвентаря и другое.

Загрутдинов уточнил, что на первых этажах здания можно будет открыть магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы и кружки для детей.

"Со старта программы в Троицке введены два жилых корпуса на улице Академика Черенкова, дома 15 и 17. Всего в городском округе Троицк новые квартиры по программе реновации получат жители 17 старых домов", – сказал Загрутдинов.

Между тем стало известно, что жители двух пятиэтажных домов на Самаркандском бульваре начали переселение в новостройку в Ферганском проезде. Как уточнил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин, речь идет о корпусах 3 и 4 дома 15 по Самаркандскому бульвару в Выхино-Жулебине.