"Мой район. Новости": жилье по реновации построят в столичных Черемушках по программе КРТ

В столичных Черемушках по программе реновации построят новые дома. Высотка появится на улице Каховке.

Специалисты будут работать в рамках программы "Комплексное развитие территории". Они обустроят прилегающую территорию, улично-дорожную сеть и построят социальные объекты.

В Москве на разных стадиях находится 228 подобных проектов. На месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, комфортное жилье, спортивные объекты, а также вся необходимая инфраструктура.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

