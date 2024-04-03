03 апреля, 10:15Город
"Мой район. Новости": жилье по реновации построят в столичных Черемушках по программе КРТ
В столичных Черемушках по программе реновации построят новые дома. Высотка появится на улице Каховке.
Специалисты будут работать в рамках программы "Комплексное развитие территории". Они обустроят прилегающую территорию, улично-дорожную сеть и построят социальные объекты.
В Москве на разных стадиях находится 228 подобных проектов. На месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, комфортное жилье, спортивные объекты, а также вся необходимая инфраструктура.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".