02 апреля, 18:56Мэр Москвы
Собянин принял решение о комплексном развитии территорий в Некрасовке
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Москве приняли решение о комплексном развитии неэффективно используемых территорий недалеко от станции метро "Некрасовка". Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.
По его словам, работы проведут на улицах Вертолетчиков, Маресьева, Липчанского и в Проектируемом проезде № 4296. Там хотят построить производственные объекты, дома, школы, детские сады, торговый центр, офисы, магазины, кафе и рестораны, сказал мэр и добавил, что всего создадут около 3,6 тысячи рабочих мест.
Собянин также отметил, что рабочие благоустроят прилегающую территорию и обустроят улично-дорожную сеть.
Ранее градоначальник сообщил о комплексном развитии территории нежилой застройки в районе Черемушки. Согласно его информации, на улице Каховке построят дома для переселения участников программы реновации и других городских нужд. Кроме того, там приведут в порядок прилегающую территорию.
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