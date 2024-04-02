Собянин принял решение о комплексном развитии территорий в Некрасовке

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве приняли решение о комплексном развитии неэффективно используемых территорий недалеко от станции метро "Некрасовка". Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

По его словам, работы проведут на улицах Вертолетчиков, Маресьева, Липчанского и в Проектируемом проезде № 4296. Там хотят построить производственные объекты, дома, школы, детские сады, торговый центр, офисы, магазины, кафе и рестораны, сказал мэр и добавил, что всего создадут около 3,6 тысячи рабочих мест.

Собянин также отметил, что рабочие благоустроят прилегающую территорию и обустроят улично-дорожную сеть.

Ранее градоначальник сообщил о комплексном развитии территории нежилой застройки в районе Черемушки. Согласно его информации, на улице Каховке построят дома для переселения участников программы реновации и других городских нужд. Кроме того, там приведут в порядок прилегающую территорию.