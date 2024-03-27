Сергей Собянин рассказал о планах развития района Кузьминки

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Новой развязкой между Волгоградским и Рязанским проспектами будут пользоваться жители кварталов в Кузьминках, которые возведут в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). Подробнее про улучшение жизни в столичном районе рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, речь идет о соединительном участке Окской улицы от 2-го Вязовского проезда до Рязанского проспекта. Однако в этом году городские власти планируют завершить продление 2-го Вязовского проезда до Окской и Жигулевской улиц, а также до соединения с Проектируемым проездом № 770.

"Отремонтировали четыре подземных пешеходных перехода на Волгоградском проспекте и организовали пять новых маршрутов наземного городского транспорта. На остановках установили больше 60 современных павильонов", – напомнил градоначальник.

Также мэр Москвы сказал, что в районе Кузьминки появились уже пять велопарковок и четыре станции городского велопроката, а также стали доступны благоустроенный Есенинский бульвар и пешеходная зона по Жигулевской улице со сквером "Дубовая роща".

"Привели в порядок 30 дворов, обновили улицы Академика Скрябина, Зеленодольскую и Краснодонскую", – добавил Собянин.

Кроме того, городские власти уже возвели корпус начальных классов на Окской улице, починили детские музыкальную школу и школу искусств. Новым общественным центром притяжения стал кинотеатр "Высота", прошедший реконструкцию. Кроме кинозала, тут появилось современное пространство для досуга горожан, уточнил Собянин.

Однако наиболее крупным проектом для жителей столичного района станет благоустройство парка "Кузьминки". Предполагается, что реставрация объектов культурного наследия должна начаться уже в 2024 году. Перед городскими властями, по словам мэра, стоит задача сделать из парка одно из лучших мест отдыха москвичей.



Ранее Собянин встречался с людьми, которые переезжают в новый жилой комплекс в Кузьминках по программе реновации. Он подчеркивал, что именно в этом районе в новое жилье должны переселиться наибольшее число горожан – почти половина. По его данным, район должен стать одним из самых современных по качеству домов.