04 марта, 13:26Мэр Москвы
Путин назвал Москву центром науки, образования и промышленности
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Москва представляет собой центр науки, образования и промышленности. Об этом заявил Владимир Путин в ходе встречи с Сергеем Собяниным.
"Москву нельзя отнести просто к одному из регионов, это столица, здесь центр и науки, и образования, и промышленности, поэтому все это очень взаимосвязано со всей экономикой России", – сказал глава государства.
В связи с этим Путин подчеркнул, что перечисленные отрасли должны развиваться и дальше.
Президент РФ принял мэра Москвы с докладом в Кремле. В ходе встречи с Путиным Собянин рассказал о развитии Москвы в прошлом году и подвел его итоги.
В частности, мэр уже доложил о рекордном росте промышленности и инвестиций в Москве. За три года вложения в столицу выросли в три раза. В этом, подчеркнул Собянин, есть заслуга российских властей.
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