Путин проведет встречу с Собяниным

Фото: пресс-служба мэра

Владимир Путин встретится с Сергеем Собяниным 4 февраля. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Как он утверждает, у главы государства на понедельник, 4 февраля, запланированы рабочие встречи.

"Сегодня на повестке дня президента будет и доклад мэра Москвы Сергея Собянина", – добавил Песков.

Ранее Собянин во время осмотра Центра диагностики и телемедицины доложил Путину о модернизации системы здравоохранения Москвы и внедрении в нее цифровых технологий и искусственного интеллекта. Мэр назвал национальный проект "Здоровье" самым востребованным в России. Обращаясь к Путину, Собянин указал, что президент уделяет огромное внимание этому проекту.

Он добавил, что столичные власти решили полностью модернизировать медицинскую инфраструктуру Москвы. По его словам, за последние пять лет специалисты восстановили и возвели два миллиона медицинских объектов.



Сергей Собянин доложил Владимиру Путину о развитии московского здравоохранения