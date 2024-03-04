04 марта, 12:17Мэр Москвы
Путин проведет встречу с Собяниным
Фото: пресс-служба мэра
Владимир Путин встретится с Сергеем Собяниным 4 февраля. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Как он утверждает, у главы государства на понедельник, 4 февраля, запланированы рабочие встречи.
"Сегодня на повестке дня президента будет и доклад мэра Москвы Сергея Собянина", – добавил Песков.
Ранее Собянин во время осмотра Центра диагностики и телемедицины доложил Путину о модернизации системы здравоохранения Москвы и внедрении в нее цифровых технологий и искусственного интеллекта. Мэр назвал национальный проект "Здоровье" самым востребованным в России. Обращаясь к Путину, Собянин указал, что президент уделяет огромное внимание этому проекту.
Он добавил, что столичные власти решили полностью модернизировать медицинскую инфраструктуру Москвы. По его словам, за последние пять лет специалисты восстановили и возвели два миллиона медицинских объектов.
Сергей Собянин доложил Владимиру Путину о развитии московского здравоохранения
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