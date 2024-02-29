Все направления в послании президента напрямую касаются Москвы – Собянин

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Послание Владимира Путина Федеральному собранию обозначило четкие направления развития для столицы. Об этом сообщил Сергей Собянин после выступления главы государства.

По словам градоначальника, Москва – часть России и неотъемлемая ее часть, поэтому важно все, что было сказано лидером РФ. Он отметил, что все направления развития касаются и столицы.

Отдельно Собянин отметил развитие высокоскоростных магистральных дорог. С его слов, это создает другую транспортную реальность.

"Это развитие Московских центральных диаметров, продление их до других региональных столиц. Это тоже важнейший проект", – добавил мэр.

Помимо этого, градоначальник сказал, что город активно работает и вкладывает в развитие промышленности высоких технологий. Он также обозначил важность поддержки оборонно-промышленного комплекса, развития высоких технологий в области медицины, образования.

В заключение Собянин заявил, что системный подход, аккумулирующий усилия всей страны, важен для дальнейшего развития государства и столицы. По мнению мэра, в послании Путина прозвучал посыл восстановления всей российской промышленности, которая уже доказала, что может производить свою продукцию. Все это, подчеркнул Собянин, дает возможность говорить, что Россия уверенно смотрит в будущее и строит стратегические планы.

29 февраля в Гостином Дворе президент РФ выступил с посланием Федеральному собранию, в котором он затронул вопросы внешней и внутренней политики. Выступление длилось 2 часа и 6 минут и стало рекордным по продолжительности.

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