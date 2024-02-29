29 февраля, 15:14Политика
Сенаторы утвердят меры по реализации послания Путина 5 марта
Фото: пресс-служба Совета Федерации
Сенаторы намерены утвердить 5 марта на совете палаты меры по реализации послания Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в эфире телеканала "Россия 24".
Она отметила, что для законодателей это огромная программа законотворческой работы. Все, о чем сказал российский президент, требует или законодательного, или нормативного оформления, и сделать это надо быстро, подчеркнула Матвиенко.
"Мы с сегодняшнего дня начнем такую работу, 5 марта у нас совет палаты. Мы уже утвердим новый план законотворческой работы и меры по реализации послания президента, активно включимся в работу", – заключила спикер Совфеда.
29 февраля в Гостином Дворе президент РФ выступил с посланием Федеральному собранию, в котором он затронул вопросы внешней и внутренней политики. Выступление длилось 2 часа и 6 минут и стало рекордным по продолжительности.
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