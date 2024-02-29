29 февраля, 14:23Политика
Путин завершил послание Федеральному собранию
Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
Владимир Путин завершил послание Федеральному собранию, указав, что верит в победу России. Мероприятие продлилось 2 часа и 6 минут и стало рекордным по продолжительности.
Глава государства поблагодарил граждан за солидарность и надежность, отметив, что РФ сделает все то, что хочет и о чем мечтает.
Президент выступил перед собранием в Гостином Дворе в Москве. Российский лидер затронул ряд тем, которые касаются как внешней политики, так и внутренних вопросов страны.
В частности, глава государства объявил о старте или продлении ряда программ и нацпроектов: "Приоритет 2030", "Кадры", "Семья", "Молодежь России", "Продолжительная и активная жизнь" и "Земский работник культуры".
Вместе с тем Путин поднял на повестку вопросы, касающиеся транспортной сферы, области строительства, социального обеспечения, продолжительности жизни, развития технологий и ИИ, жилья, налогообложения и многого другого.
Озвучил президент и темы, затрагивающие спецоперацию, российскую армию и Запад. Так, Путин объявил, что в войска поставили ракеты "Сармат".
Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию 29 февраля
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