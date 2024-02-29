Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Владимир Путин завершил послание Федеральному собранию, указав, что верит в победу России. Мероприятие продлилось 2 часа и 6 минут и стало рекордным по продолжительности.

Глава государства поблагодарил граждан за солидарность и надежность, отметив, что РФ сделает все то, что хочет и о чем мечтает.

Президент выступил перед собранием в Гостином Дворе в Москве. Российский лидер затронул ряд тем, которые касаются как внешней политики, так и внутренних вопросов страны.

В частности, глава государства объявил о старте или продлении ряда программ и нацпроектов: "Приоритет 2030", "Кадры", "Семья", "Молодежь России", "Продолжительная и активная жизнь" и "Земский работник культуры".

Вместе с тем Путин поднял на повестку вопросы, касающиеся транспортной сферы, области строительства, социального обеспечения, продолжительности жизни, развития технологий и ИИ, жилья, налогообложения и многого другого.

Озвучил президент и темы, затрагивающие спецоперацию, российскую армию и Запад. Так, Путин объявил, что в войска поставили ракеты "Сармат".

Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию 29 февраля