Послание Путина Федеральному собранию стало рекордным по продолжительности

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Нынешнее послание Владимира Путина Федеральному собранию стало рекордным по продолжительности. Оно длилось 2 часа 6 минут.

Предыдущий рекорд по продолжительности послания был зафиксирован в 2018 году. Тогда президент выступал 1 час 55 минут. Самые короткие речи Путин произносил в 2004 и 2005 годах – они длились по 48 минут.

Владимир Путин успел сделать несколько важных заявлений. В частности, президент объявил о запуске новых нацпроектов "Семья", "Продолжительная и активная жизнь", "Молодежь России", "Кадры" и "Экономика данных".

Кроме того, он поручил продлить до 2030 года программу льготной семейной ипотеки, модернизировать налоговую систему, подготовить и запустить новую программу расселения аварийного жилья. Глава государства объявил о льготной ипотеке в ряде регионов для участников СВО.