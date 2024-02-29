Путин поручил продлить льготную семейную ипотеку до 2030 года

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Владимир Путин распорядился продлить льготную семейную ипотеку до 2030 года, призвав сохранить ее базовые параметры. Такое поручение президент РФ дал в ходе оглашения послания Федеральному собранию.

Путин добавил, что выплата в 450 тысяч рублей на погашение ипотеки при рождении третьего ребенка будет продлена до 2030 года. По словам российского лидера, власти заложили на эти цели деньги.

Глава государства также отметил, что ставка по семейной ипотеке сохранится на прежнем уровне для семей с детьми до 6 лет.

Путин выступает с посланием Федеральному собранию в Гостином Дворе в Москве. Оно транслируется в кинотеатрах 20 городов России.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Путин сам работал над текстом послания. При подготовке к нему глава государства совершал в день десятки телефонных и личных контактов рабочего характера.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф призвал сохранить льготную ипотеку на новостройки в России. Однако ее следует изменить, уточнил он.

Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию 29 февраля