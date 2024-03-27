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Новости

27 марта, 12:45

Город

Почти 135 тыс кв метров жилья построят в Черемушках в рамках программы КРТ

Почти 135 тыс кв метров жилья построят в Черемушках в рамках программы КРТ

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В районе Черемушки в рамках реализации проекта комплексного развития территории построят почти 135 тысяч квадратных метров жилья.

Кроме того, у девяти станций МЦД-3 для удобства пассажиров скорректировали схему движения автобусов и электробусов.

Тем временем СМИ также пишут, что объем производства продуктов питания в столице в январе 2024 года увеличился на 126% по сравнению с аналогичным периодом в 2023 году.

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