"Мой район. Навигатор": чем питаются жираф и зебры из Московского зоопарка

В Московском зоопарке возле павильона "Животные Африки" раскинулась африканская поляна, по которой бегают самые пятнистые и самые полосатые животные зоосада: жираф Липа и зебры Дэбора, Лэйла и Миа.

Конкуренции за еду нет. Зебры любят разные травы, например тимофеевку, клевер, мятлик и овсяницу, а жираф Липа пасется на высоте до шести метров, где больше никто не достанет ее любимые листочки. Для нее на лугу растет липа, шиповник, ива и два клена. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".