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Количество конфликтных ситуаций с амурским тигром сократилось в Приморье, сообщается на официальном сайте правительства Приморского края.

"Конфликтные ситуации между человеком и тигром могут быть разные. Это может быть выход на дорогу или выход в населенный пункт, нападение на домашних животных. Это разные по степени потенциальной опасности случаи. Мы учитываем все случаи обнаружения тигра человеком", – передают региональные власти слова первого замминистра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края Алексея Сурового.

По его словам, в сравнении с таким же периодом 2022 года число опасных инцидентов с тиграми значительно сократились. В 2022 году зарегистрировано 326 сообщений о конфликтных ситуациях, из которых 217 – с тигром. В 2023 году зафиксировано 158 инцидентов с животными, из которых с тиграми связаны 103 случая. При этом одно и то же животное может спровоцировать несколько инцидентов.

Суровый добавил, что чаще всего тигры выходят на окраины поселков и дороги. Также инциденты в Приморье создают медведи. Эксперт подчеркнул, что для человека большую опасность представляет гималайский медведь, чем амурский тигр.

Замминистра посоветовал не провоцировать диких животных, не оставлять домашних животных на ночь без присмотра. Кроме того, необходимо осторожное поведение в местах, где может произойти встреча с хищниками.

Суровый заявил, что граждане должны при первой возможности сообщать о конфликтах с животными властям, а также не поддаваться панике и не доверять непроверенной информации в соцсетях.

Ранее сообщалось, что амурский тигр напал на лесозаготовителя в Хабаровском крае в районе имени Лазо. Работник не получил серьезных травм, животное нанесло ему легкие телесные повреждения.

Отмечалось, что частые нападения тигров на людей в регионе связывают с сокращением популяции кабана, которыми питаются краснокнижные хищники.

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