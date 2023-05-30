Спасатели достали бобра, провалившегося в колодец в Подмосковье

Бобра, который провалился в колодец для слива воды, спасли в деревне Никулино. Попавшее в западню животное обнаружили местные жители. Они и вызвали спасателей, так как самостоятельно выбраться бобер не мог.

Чтобы его достать, использовали спасательную веревку. Поймать бобра удалось с третьего раза. Как только грызуна освободили, он сразу убежал в кусты и затем нырнул в воду. Колодец спасатели закрыли, чтобы такие случаи больше не повторились.

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