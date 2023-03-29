Живого кота нашли под завалами дома в Турции

Фото: bianet.org/Anadolu Ajansı

Живого кота по кличке Хан нашли под завалами дома в Турции. Животное оказалось сильно истощено. Об этом сообщает Artigercek.

Кот был заперт под завалами в результате разрушительных землетрясений, которые произошли на территории Турции в феврале. Достать его удалось только спустя 49 дней.

По информации издания, хозяева питомца смогли спастись, когда здание начало трясти. Женщина и ее дочка надеялись найти любимого кота. На протяжении 40 дней они находились в машине рядом с разрушенным домом. Животное вытащили из-под завалов еще через девять дней.

"Я кричала: "Хан!", пока люди распаковывали вещи. И я нашла свою кошку. Для нас это невероятное чудо", – рассказала женщина.

Ветеринары осмотрели животное и обнаружили у него несколько переломов. Кроме того, у кота наблюдается обезвоживание. Врачи и хозяева питомца надеются на его скорое выздоровление.

Серия сильных землетрясений магнитудой 7,8 произошла 6 февраля на юго-востоке Турции. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган назвал это ЧП крупнейшим стихийным бедствием с 1939 года.

Турецкие власти заявили о начале строительства домов для пострадавших при землетрясениях. Новые здания будут построены в Нурдагы и Ислахие компанией "Токи".



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