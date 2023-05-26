Телеканал Москва 24 покажет второй сезон сериала про обитателей Московского зоопарка

Фото: пресс-служба Московского зоопарка

Второй сезон популярного документального сериала про обитателей Московского зоопарка “ЗОО 24” стартует на телеканале Москва 24 27 мая.

В новом сезоне героями сериала станут мандрил, шиншилла, гиена, медоед, лама, пеликаны, жираф и пума.

Сотрудники зоопарка расскажут, какая обезьяна своим окрасом похожа то ли на птицу, то ли на рыбу, кто из хищников своим видом похож на собаку, но входит в отряд "кошкообразных", а также какое из животных не умеет зевать.

Кроме того, в сериале приведут новые цифры и факты, затрагивающие живую природу и жизнь зоопарка.

Московский зоопарк – первый зоопарк в России, открывшийся в 1864 году, и один из самых посещаемых в мире. Сейчас в нем содержатся около 10 тысяч особей, относящихся примерно к 1 100 видам мировой фауны.

Ранее сообщалось, что Московский зоопарк перейдет на летний режим работы с 1 июня и будет открываться в 7:30. Кроме того, для посетителей станут доступны дополнительные входы на территорию.