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Общество

Московский зоопарк перейдет на летний режим работы и будет открываться в 7:30

Московский зоопарк перейдет на летний режим работы и будет открываться в 7:30

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В Московском зоопарке почти завершилась сезонная миграция. С наступлением весны там традиционно начинается масштабный переезд – животных переселяют из зимних вольеров в уличные.

Как правило, посетителей летом становится заметно больше. Поэтому, чтобы не допустить длинных очередей, для них открывают дополнительные входы на территорию. Кроме того, скоро зоосад перейдет на летний режим работы и будет открываться в 7:30.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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