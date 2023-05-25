Московский зоопарк перейдет на летний режим работы и будет открываться в 7:30

В Московском зоопарке почти завершилась сезонная миграция. С наступлением весны там традиционно начинается масштабный переезд – животных переселяют из зимних вольеров в уличные.

Как правило, посетителей летом становится заметно больше. Поэтому, чтобы не допустить длинных очередей, для них открывают дополнительные входы на территорию. Кроме того, скоро зоосад перейдет на летний режим работы и будет открываться в 7:30.

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