До 24 градусов тепла ожидается в Москве к 26 мая

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В предстоящие дни температура в столице будет расти, в пятницу, 26 мая, в городе ожидается до 24 градусов тепла. Об этом в беседе с Агентством "Москва" рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд

Там, по его словам, в четверг днем температура воздуха в Москве составит 21–23 градуса, а в пятницу – от 22 до 24 градусов. В Подмосковье при этом столбики термометров будут подниматься до 25 градусов. В ночные часы в столице температура оба дня будет падать до 10–12 градусов, а по области – до 13–15 градусов.

При этом до конца рабочей недели в столице сохранится дождливая погода, не исключены грозы. Как объяснил Вильфанд, сейчас Москва находится в так называемой гиперболической точке.

"Москва будет находиться между четырьмя барическими центрами, это приведет к тому, что в течение всей рабочей недели будут кратковременные дожди и прогнозируются условия для грозы сегодня и завтра", – отметил метеоролог.

Между тем в выходные в городе снова похолодает. В субботу днем стоит ждать не больше 17–19 градусов тепла, что тем не менее близко к норме. В воскресенье станет еще холоднее, температура опустится до 16–17 градусов, но при этом будет солнечно.

Ранее желтый уровень погодной опасности объявили в столичном регионе из-за тумана. Предупреждение будет действовать до утра 24 мая. В Подмосковье до вечера среды также объявлено предупреждение о пожарной опасности.

