Метеоролог объяснил, как в будущем поменяется погода в России

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Центральные города России в будущем ожидает аномальное тепло. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на кандидата физико-математических наук и метеоролога Александра Ганьшина.

"По нашим прогнозам, в целом температура на планете становится выше. При этом в полярных широтах теплеет значительно быстрее, чем на экваторе", – подчеркнул он.

По словам синоптика, на погоду в Центральной России оказывают воздействие циклоны из Атлантики. В будущем в стране увеличится количество погодных аномалий в связи с перераспределением температуры, указал он.

"Например, зимой начнет выпадать еще больше осадков, чем раньше. Это связано в первую очередь с тем, что скорость потепления в России выше, чем в мире. В среднем по России с 1976 года наблюдается увеличение количества осадков на 2,2% в 10 лет", – объяснил Ганьшин.

Кроме того, потепление способно привести к таким опасным ситуациям, как появление лесных пожаров, таяние льдов и ухудшение качества воздуха, предупредил эксперт.

Ранее климатолог Алексей Кокорин рассказал, что столицу России могут перенести в Сибирь при наихудшем сценарии потепления климата на планете и повышении глобальной среднегодовой температуры на 5 градусов по сравнению с концом XIX века. По его словам, это может произойти к 2080-м годам.