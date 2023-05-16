Эксперт заявил, что глобальное потепление можно остановить лишь путем сокращения населения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Глобальное потепление можно остановить, сократив население в течение 25–50 лет. Этим мнением поделился академик РАН, профессор, ведущий эксперт центра компетенций НИТУ МИСИС Александр Клименко, сообщает "Газета.ру".

Клименко рассказал, что климатический пакт Глазго, который был принят на конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН), призван удерживать увеличение средней температуры ниже 2 градусов сверх доиндустриальных уровней периода с 1850 по 1900 год. Также пакт должен удержать рост температуры до 1,5 градуса. Но эксперт считает, что пакт не сможет достичь этих целей.

"С момента принятия в 2013 году Варшавской декларации, которая впервые призвала страны мира осуществить "максимально быстрое" сокращение выбросов CO2, мировому сообществу не удалось приблизиться к той скорости декарбонизации мировой экономики, которая необходима", – отметил Клименко.

Академик подчеркнул, что каждый год увеличивается разрыв между достигнутым показателем декарбонизации и необходимым. Таким образом, данная программа, описанная в пакте Глазго, не будет осуществлена в указанные сроки.

Профессор заявил, что у человечества сейчас нет возможности для сдерживания роста температуры на 2 и 1,5 градуса. Однако этого можно достичь, если рост населения планеты приостановится в течении жизни текущего и следующего поколения.

Он также назвал еще важный фактор в замедлении процесса глобального потепления – снижение выбросов метана. Парниковый эффект от этого газа оказывается в 25 раз выше, чем у CO2. Путем решения этой проблемы может стать присоединение крупнейших стран-источников выбросов к глобальным обязательствам.

Однако все усилия, которые предпринимаются развитыми государствами по ограничению выбросов сводятся на нет беднейшими странами, где быстро растет население.

Согласно пакту Глазго, необходимо остановить утрату лесов к 2030 году и приступить к их восстановлению, так как именно лес представляет собой важный резервуар стока углерода. Однако интенсивность стока сокращается на протяжении последних 200 лет из-за постоянного уменьшения площади лесов. В свою очередь, молодые деревья с низкой производительностью по переработке углекислого газа не могут компенсировать потерю зрелых вырубленных деревьев.

Ранее климатологи рассказали о повышении температуры в 2023 году – она будет выше средней минимум на 1 градус.

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