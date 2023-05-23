Эксперт заявил, что столицу России могут перенести из-за климата

Фото: Агентство ''Москва''/Игорь Иванко

Столицу России могут перенести в Сибирь при наихудшем сценарии потепления климата на планете и повышении глобальной среднегодовой температуры на 5 градусов по сравнению с концом XIX века. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на климатолога Алексея Кокорина.

По его словам, это может произойти к 2080-м годам. При этом за такое время температура на Земле все равно поднимется на 2–2,5 градуса относительно доиндустриальной эпохи. Таким образом, волны жары станут накрывать планету как минимум в два-три раза чаще.

"То есть та жара, которая у нас была раз в 10 лет, будет каждые три года. Можно жить, но надо адаптироваться", – объяснил климатолог.

Однако при наихудшем сценарии – при повышении температуры на 4,5–5 градусов – аномально жаркими станут порядка 8–9 лет из 10. В подобных условиях, по словам Кокорина, жить в таком мегаполисе, как Москва, не представляется возможным. Тогда столицу могут перенести, к примеру, в Красноярск или Новосибирск.

Климатолог добавил, что такой вариант событий тем не менее является маловероятным.

Ранее академик РАН, профессор, ведущий эксперт центра компетенций НИТУ МИСИС Александр Клименко сообщил, что глобальное потепление можно остановить, сократив население в течение 25–50 лет.

До этого Алексей Кокорин заявил, что в 2023 и 2024 году температура по сравнению с 2022 годом повысится на 0,1 градуса. Это связано со сменой фазы течений в Тихом океане.