Врач назвал главную ошибку во время магнитных бурь

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Главной ошибкой в период магнитных бурь является приверженность нездоровому образу жизни. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил о магнитной буре, которая наблюдалась на Земле в ночь с 21 на 22 мая. Синоптик в своем телеграм-канале пояснил, что ее уровень был средним, то есть G2. Вместе стем, по словам специалиста, в ночь на среду, 24 мая, прогнозируется следующая магнитная буря.

"Самое сложное для организма – это когда его внутренние настройки и настройки внешней среды начинают претерпевать изменения. Если идет магнитная буря и мы еще дополнительно нагружаем сами себя, то наше самочувствие может ухудшиться, мы можем эту бурю сильнее почувствовать", – предупредил Кондрахин.





Андрей Кондрахин врач-терапевт, кандидат медицинских наук Самая главная ошибка – это нарушение здорового образа жизни. Употребление алкоголя, курение, эмоциональное истощение, перегрузка на работе, недосып – все это усиливает действие магнитной бури на организм.

Во время геомагнитных возмущений специалист советует высыпаться, не перенапрягаться и по возможности отказаться от курения и алкоголя.

Ранее внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников объяснил, как следует питаться в период магнитных бурь. По словам эксперта, необходимо пересмотреть рацион, ограничив в нем все жареное и мучное, а также свести до минимума употребление соли. Кроме того, стоит есть больше зелени, овощей и фруктов. Также рекомендуется пить много воды и заменить крепкий чай и кофе на травяные настои.

