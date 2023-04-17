Ученый рассказал, стоит ли людям опасаться пика солнечной активности в конце года

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Пик солнечной активности прогнозируется на конец 2023 – начало 2024 года. Каждые 11 лет Солнце проецирует то много вспышек, то магнитных бурь, однако опасаться этого не стоит, заявил главный научный сотрудник Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук Сергей Богачев.

Предыдущий максимум был в 2012–2013 годах. Пик солнечной активности не должен вызывать страха у людей, подчеркнул ученый. Явление представляет собой характерную особенность Солнца. Если оно прекратится, то это будет аналогично тому, что у человека остановится пульс, заявил Богачев. В связи с этим опасаться следует не максимумов во вспышках, а каких-либо сбоев в них.

Кроме того, некоторые ученые сходятся во мнении, что предстоящий цикл прогнозируется ниже среднего исторического значения. Однако людям с чувствительной кожей и тем, кто реагирует на магнитные бури, в периоды высокой солнечной активности необходимо внимательнее относиться к своему здоровью, отметил Богачев.

"Во время пика активности уровень ультрафиолета растет не очень сильно, на десятки процентов – это максимальная оценка, чаще всего ниже. Тем не менее у всех разная чувствительность кожи, и нужно принимать меры предосторожности", – поделился он в интервью радио Sputnik.

6 апреля ученые зафиксировали мощную вспышку на Солнце. По их данным, она привела к нарушениям коротковолновой радиосвязи. Исследователи зафиксировали явление класса M3.0 в 08:53 по московскому времени. Вспышка продолжалась на протяжении 28 минут.

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