Кардиолог предупредил о смертельной опасности магнитных бурь

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Кардиолог, заслуженный врач РФ Юрий Серебрянский рассказал Москве 24, что в некоторых случаях магнитные бури могут привести к серьезным последствиям и даже смерти.

Ранее в Лаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения института РАН россиян предупредили о мощной буре уровня G1, которая ожидается в пятницу, 22 июля. При этом за день до и после события сохранится высокая вероятность геомагнитных возмущений.

Магнитная буря – это следствие электромагнитных колебаний, которые возникают в нашей атмосфере из-за изменения солнечной активности, объясняет Серебрянский. Эти колебания воздействуют на изменение всех элементов периодической системы Менделеева в жидкости, из которой состоит организм, подчеркивает он.

"Наши клетки состоят из положительных и отрицательно заряженных частиц, которые тоже находятся в движении. Каждая клетка работает, в ней происходят процессы возбуждения и восстановления, и это процесс подвижный. Поэтому электромагнитные колебания и магнитные бури воздействуют глубоко на организм человека", – поясняет кардиолог.



Юрий Серебрянский кардиолог, заслуженный врач РФ Возникает колебание артериального давления, сердечного ритма, временами ускоряется движение крови, а временами, наоборот, замедляется. Возникают спазмы сосудов головы, сердца. Следствием этого могут быть ишемические атаки в головном мозге и сердечные боли или стенокардия. Возникает сбой в сердечном ритме – аритмия.

Чаще всего такие симптомы наблюдаются у тех, кто страдает от плохого самочувствия вне зависимости от магнитных бурь.

"Воздействует на организм изменение облачности, изменение скорости ветра, изменение атмосферного давления, которое в период бурь колеблется, и отсюда меняется артериальное давление. Возникает ускорение кровотока или, наоборот, его замедление в головном мозге. Следствием этого могут быть инсульты, особенно если человеческий организм подвержен атеросклерозу", – говорит эксперт.

По словам кардиолога, у людей, которые по каким-то причинам перестали принимать назначенные врачом лекарства, состояние в это время может ухудшиться.

"В период повышения солнечной активности и магнитных бурь может возникнуть и тепловой удар. Кровь густеет и развивается обморочное состояние – вплоть до потери сознания и мозговой комы. Это все серьезные вещи. И главное, что у некоторых это совпадает с экспериментом: врачи им назначили лекарства, а они самостоятельно их отменили", – подчеркивает эксперт.



Юрий Серебрянский кардиолог, заслуженный врач РФ Это чревато последствиями, поэтому в период таких колебаний, магнитных бурь умирает много гипертоников, людей с ишемической болезнью сердца, людей, перенесших мозговые инсульты, инфаркты миокарда. Это в первую очередь лица, страдающие аритмией.

Чтобы благополучно пережить этот период, специалист советует следить за артериальным давлением, обязательно принимать назначенные врачом лекарственные препараты и контролировать уровень потребляемой жидкости. Лучше пить примерно 1,5 литра воды в день, говорит Серебрянский.

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