Специалист рассказала, от чего развивается метеочувствительность

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Специалист Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала, что у некоторых людей метеозависимость развивается из-за нарушения адаптационного механизма. Об этом сообщает "Звезда".

По ее словам, человечество за свою историю приспособилось к погодным колебаниям, но бывают исключения.

"Сейчас в связи развитием цивилизации у нас есть люди, у которых нарушен адаптационный механизм по разным причинам. С возрастом накапливается что-то. Они могут реагировать на это. Тут надо просто выполнять рекомендации медиков", – пояснила эксперт.

Макарова рассказала, что на погоду человек обычно реагирует комплексно, но специалисты выявили, в каком порядке он это делает.

"Прежде всего – температура, потом состояние небосвода, потом осадки, ветер, потом состояние электромагнитного поля Земли, то есть космическая погода, и потом в этом списке идет давление", – добавила специалист.

Ранее главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал, что метеочувствительность чаще встречается у женщин, чем у мужчин. Специалисты объясняют это особенностями гормональной системы.