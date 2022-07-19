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Общество

18:28

Россиян предупредили о мощной магнитной буре

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

К предстоящим выходным Землю накроет магнитная буря. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения института РАН.

По данным лаборатории, магнитная буря уровня G1 ожидается в пятницу, 22 июля. При этом за день до и после события сохранится высокая вероятность геомагнитных возмущений.

Медики предупредили, что магнитная буря несет угрозу людям с артериальной гипертензией и ишемической болезнью сердца. Кроме того, она опасна для граждан с хроническими патологиями и подростков с нестабильным гормональным фоном. Из-за бури у них могут появиться тошнота, головокружение, головная боль, упадок сил, бессонница и другие симптомы.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что во время магнитных бурь не нужно устраивать больших физических или умственных нагрузок. По словам специалиста, магнитная буря способна приводить к ухудшению самочувствия людей с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями. Она отметила, что у этих пациентов может наблюдаться понижение или повышение давления, слабость или головная боль.

Специалисты рассказали, как перенести магнитную бурю

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