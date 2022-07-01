Эксперт рассказал, могут ли солнечные вспышки обернуться катастрофой для Земли

В 2022 году астрономы сообщили об аномальном росте солнечной активности. О том, как формируются магнитные бури и какие последствия они могут принести, рассказывает научный обозреватель Николай Гринько.



В сентябре 1859 года британский астроном Ричард Кэррингтон, изучавший темные области на Солнце, заметил необычное явление – ярчайший взрыв в центре крупного пятна. Через несколько часов Землю накрыла сильнейшая магнитная буря. Если верить сообщениям газет того времени, в точках планеты, где была ночь, небо стало светлым, как днем. Люди в разных странах выбегали из домов, опасаясь пожара.

Операторы телеграфа рассказывали, что между их пальцами и оборудованием проскакивали искры, а передача сообщений на несколько часов стала невозможной. К счастью, в XIX веке технологии мало зависели от электричества, глобального коллапса не произошло. Но с развитием прогресса ущерб от солнечных бурь становился все больше и больше.

Из-за вспышки в мае 1921 года от перегрева оборудования загорелись пункты управления поездами на северо-востоке Америки и телефонные станции в Швеции. В 1989 году магнитная буря оставила Квебек в темноте на девять часов из-за перегрузки электросети. Зависимость тут прямая: чем больше электроники, тем серьезнее последствия. К сегодняшнему дню у нас, пожалуй, не осталось ни одного важного устройства, в котором не было бы электронных схем.



Солнечная вспышка – это выброс невероятного количества энергии. Ее объем сравним с мировым энергопотреблением за один миллион лет.



Звезда вращается и хаотично обстреливает окружающий космос мощнейшими потоками излучения и вещества, и иногда такие выбросы направлены в сторону Земли. В таких случаях нам нужно готовиться к неприятностям.

Фотоны от вспышки долетают до нас за 8,5 минуты, затем в течение часа доходят мощные потоки заряженных частиц, а облака плазмы достигают нашей планеты через двое-трое суток. Конечно, большинство из них приносят на Землю лишь магнитные бури, от которых у метеозависимых землян болит готова, и в редких случаях – полярные сияния невероятной красоты.



Но иногда звездные штормы обретают колоссальную силу, и магнитосфера нашего "шарика" оказывается неспособной им противостоять. Так случалось уже не раз и нет никакой гарантии, что это не произойдет в 2022 году. Но предсказать это абсолютно невозможно.

Принято считать, что активность нашего светила подчиняется 11-летним циклам, каждый из которых начинается с довольно быстрого появления солнечных пятен и заканчивается их медленным исчезновением. На самом деле такие циклы длятся от 7 до 17 лет, и лишь последний, закончившийся в феврале 2019 года, продолжался ровно 11 лет – единственный за всю историю наблюдений.

Сегодня мы находимся в первой части нового цикла, когда на нашей звезде быстро появляются темные области, но сейчас скорость их возникновения аномально высока. Только в марте этого года на Солнце произошло 146 вспышек, в том числе одна рентгеновская, и 13 М-вспышек высокой интенсивности. Полярные сияния были замечены в южных районах, нарушилась коротковолновая радиосвязь на морских судах и самолетах, пролетающих над полюсами, несколько спутников на время потеряли ориентацию. Но пока все это можно считать везением и незначительными инцидентами.

Можно попытаться представить, что произойдет, если солнечный шторм чудовищной силы достигнет Земли. Первыми, кто почувствует на себе его воздействие, окажутся космонавты. Им придется провести несколько дней в экранированных отсеках космических станций, чтобы минимизировать воздействие радиации. Ионосфера планеты взвоет электрическими полями и сделает невозможной радиосвязь и передачу сигналов GPS. Спутники начнут отклоняться от курса, некоторые из них сойдут с орбиты и упадут.



Без навигационных систем все самолеты, оказавшиеся в небе в момент шторма, попытаются одновременно приземлиться – по бумажным картам, звездам и световым сигналам аэропортов. Наэлектризованная атмосфера начнет передавать ток на поверхности планеты, который потечет по пути наименьшего сопротивления – через электрические сети.

Трансформаторные станции перегреются и вспыхнут. Оставшаяся без электричества инфраструктура пойдет вразнос: поезда метро замрут в туннелях, города застынут в пробках без светофоров, отключится подача воды и тепла. Продукты на складах начнут портиться в неработающих холодильниках, связи нет, интернета нет, медицинское оборудование не работает…

Все это выглядит как сценарий голливудского блокбастера, но вполне может стать реальностью, если землянам особенно сильно не повезет. Впрочем, пока нам улыбается удача, и будем надеяться, что так будет продолжаться еще достаточно долго. Хотя…