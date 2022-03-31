Врач рассказала, чего нельзя делать в период магнитных бурь

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Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала Москве 24, что в период магнитных бурь не стоит устраивать себе больших физических или умственных нагрузок.
31 марта и 1 апреля на Земле прогнозируются магнитные бури. Предупреждение об этом опубликовано на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН. Специалисты ожидают, что 3 апреля магнитосфера также будет возбужденной.
По словам Чернышовой, магнитная буря способна приводить к ухудшению самочувствия людей с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями. Специалист отмечает, что у этих пациентов может наблюдаться понижение или повышение давления, слабость или головная боль.
Метеочувствительным людям врач советует следить за сообщениями о надвигающихся магнитных бурях и не перегружать организм в этот период. "В эти дни не нужно назначать каких-то серьезных дел и устраивать большие физические или умственные нагрузки. Желательно пережить их в спокойном режиме без стрессов и излишнего напряжения", – подчеркнула терапевт.
Однако все время лежать в постели тоже не следует, продолжает Чернышова. Умеренная физическая активность позволит улучшить самочувствие, пояснила она. "Утром можно сделать легкую зарядку и по возможности выйти на прогулку на свежем воздухе, хотя бы даже по двору или вокруг квартала. Это уже будет очень полезно", – советует специалист.
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