Врач рассказала, чего нельзя делать в период магнитных бурь

Фото: depositphotos/VitalikRadko

Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала Москве 24, что в период магнитных бурь не стоит устраивать себе больших физических или умственных нагрузок.

31 марта и 1 апреля на Земле прогнозируются магнитные бури. Предупреждение об этом опубликовано на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН. Специалисты ожидают, что 3 апреля магнитосфера также будет возбужденной.

По словам Чернышовой, магнитная буря способна приводить к ухудшению самочувствия людей с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями. Специалист отмечает, что у этих пациентов может наблюдаться понижение или повышение давления, слабость или головная боль.

Метеочувствительным людям врач советует следить за сообщениями о надвигающихся магнитных бурях и не перегружать организм в этот период. "В эти дни не нужно назначать каких-то серьезных дел и устраивать большие физические или умственные нагрузки. Желательно пережить их в спокойном режиме без стрессов и излишнего напряжения", – подчеркнула терапевт.

Однако все время лежать в постели тоже не следует, продолжает Чернышова. Умеренная физическая активность позволит улучшить самочувствие, пояснила она. "Утром можно сделать легкую зарядку и по возможности выйти на прогулку на свежем воздухе, хотя бы даже по двору или вокруг квартала. Это уже будет очень полезно", – советует специалист.





Надежда Чернышова врач-терапевт Еще в эти дни не рекомендуется пить крепкий кофе, тонизирующие напитки и алкоголь. Лучше обойтись травяными чаями, чистой водой и не перегружать сильно пищеварительную систему. Отказаться от жирных, жареных, тяжелых мясных блюд. Лучше есть курицу, рыбы, овощи, фрукты и молочные продукты.

Ранее специалист Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала, что за всю историю человечества большинство людей приспособились к колебаниям в погоде. Однако есть и те у кого, может наблюдаться метеозависимость. Эксперт связала эту проблему с нарушением по какой-либо причине адаптационного механизма.

