Астрономы предупредили о магнитных бурях в ближайшие дни

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На Земле ожидаются магнитные бури 31 марта и 1 апреля. Об этом сообщается на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН.

Кроме того, по данным ученых, магнитосфера будет возбужденной в четверг, 3 апреля. Ожидается, что бури будут относиться к категории G1 (слабые возмущения).

Ранее директор Института космических исследований, член-корреспондент РАН Анатолий Петрукович рассказал, от чего зависит прогноз магнитных бурь. По его словам, прогноз говорит об ожидаемых возмущениях на Земле, а не о конкретных вспышках.

Эксперт отметил, что предсказать именно вспышку заранее невозможно, поскольку на Солнце она фиксируется мгновенно, а буря происходит лишь через несколько дней.

