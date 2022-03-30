Ученые посчитали количество известных человечеству экзопланет

Несколько дней назад количество известных человечеству экзопланет перешагнуло пятитысячную отметку. О том, как ищут такие космические объекты, на что они похожи и сколько их может быть на самом деле во Вселенной, рассказывает научный обозреватель Николай Гринько.



В школьных учебниках вот уже почти сто лет пишут, что вокруг других звезд тоже вращаются космические объекты, но найти первые доказательства этому астрономы смогли только в 1989 году. Окончательно подтвердили этот факт лишь в 2002 году, когда у Гаммы Цефея нашли планету, названную Тадмор.

Дело в том, что для таких наблюдений требуется невероятно точная аппаратура, которой у нас до последнего времени не было. Хотя, если вы думаете, что ученые просто построили более мощные телескопы и рассмотрели в них далекие "Земли", то вы правы, но не совсем.

Увидеть экзопланету невероятно трудно, поскольку ее родительская звезда в миллионы раз ярче. Это все равно что пытаться разглядеть одинокую пылинку, летающую вокруг мощного прожектора, который светит вам прямо в лицо. За всю историю астрономии ученые смогли прямо наблюдать лишь три десятка экзопланет, все остальные были обнаружены косвенными способами.

Например, это делали транзитным методом: когда космический объект проходит между далекой звездой и земным телескопом, свет от нее слегка тускнеет – на крохотную долю процента. Если такое снижение яркости происходит не один раз, а периодически – можно утверждать, что у светила есть как минимум одна планета.



Главный минус метода в том, что такой космический объект должен проходить точно между своей звездой и земным наблюдателем, а это случается очень и очень редко.



Также существует метод Доплера – отслеживание колебаний далеких солнц. Представьте себе, что взрослый мужчина держит за руки маленького ребенка и кружится с ним вокруг своей оси. При всем желании он не сможет оставаться строго в одной точке, ему придется тоже совершать вращение пусть и по совсем небольшой орбите. У звезд происходит то же самое: наличие тяжелой планеты заставляет их "гулять" вокруг общего центра масс, и современные высокоточные приборы способны заметить такие колебания.

Есть и другие методы, и все они столь же сложны и ресурсозатратны. Зато с их помощью можно узнать не только сам факт существования экзопланеты, но и вычислить ее плотность, массу, размер, примерный состав атмосферы и многое другое. Последние годы принесли исследователям огромное количество самой интересной информации и часто совсем необычной.



Например, стало понятно, что Солнечная система устроена абсолютно не так, как все остальные. Похоже, что у других звезд ближе всего к светилу располагаются огромные газовые гиганты, а небольшие планеты крутятся на удаленных орбитах. У нас же все наоборот: самые маленькие и твердые тела вроде Меркурия и Венеры движутся по ближайшим орбитам к Солнцу, а такие исполины, как Юпитер и Сатурн, – на выселках.

К тому же оказалось, что чужие системы невероятно разнообразны. Встречаются планеты, вращающиеся вокруг двойных звезд – совсем как вымышленный Татуин из "Звездных войн". Бывают удивительно миниатюрные системы, в которых местное Солнце размером с Юпитер (по звездным меркам это очень мало), а крохотные космические объекты прижаты к нему почти вплотную.

Вокруг нас существует множество систем с другим расстоянием между планетами, отличным наклоном орбит, но при этом нет ни одной, даже отдаленно похожей. Солнечная система и Земля уникальны, и это заставило ученых вновь задуматься о том, что мы можем быть одиноки во Вселенной. Возможно, жизнь зародилась на нашей планете только потому, что таких условий больше нигде нет?

Конечно, пока это всего лишь предположение. У нас еще нет данных, достаточных для того, чтобы делать какие-то выводы. Специалисты нашли больше пяти тысяч экзопланет, но ведь это далеко не все. По приблизительным оценкам, в нашей Галактике от 100 до 200 миллиардов подобных космических объектов. Это значит, что среди них наверняка должны найтись похожие на нашу Землю. Возможно, на них тоже есть разумная жизнь. Хотя...