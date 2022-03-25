Эксперт рассказал, к чему может привести создание генно-модифицированных людей

На этой неделе после трехлетнего заключения в тюрьме на свободу выйдет китайский биофизик Хэ Цзянкуй, осужденный за незаконные эксперименты над геномом человека. Он первым в мире создал детей с отредактированной ДНК. О том, что известно об исследованиях ученого, рассказывает научный обозреватель Николай Гринько.
В декабре 2019 года в мировой прессе появилось имя, которое до этого за пределами Китая почти никому не было известно – Хэ Цзянкуй. Биофизика приговорили к трем годам заключения и штрафу в три миллиона юаней (примерно 450 тысяч долларов) на основании громкого заявления ученого. Хэ сообщил, что в его лаборатории появились первые в мире генно-модифицированные люди. Речь идет о девочках-близнецах, известных сегодня под псевдонимами Лулу и Нана.
Хэ возглавлял лабораторию в Южном научно-технологическом университете в Шэньчжэне, занимался вопросами экстракорпорального оплодотворения и работал с парами, в которых один из супругов был инфицирован вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).
Согласно отчету, биолог отредактировал геном зародышей, благодаря чему появившиеся на свет девочки приобрели иммунитет против ВИЧ. Где сейчас находятся и как себя чувствуют дети – неизвестно, их родители пожелали сохранить анонимность. Однако сам Хэ Цзянкуй заявлял, что корректировка генома прошла удачно и девочки появились на свет абсолютно здоровыми.
Университет сразу же открестился от всех разработок Хэ и заявил, что эксперименты с эмбрионами проводились тайно, без ведома остальных сотрудников. Даже пациенты-доноры были обмануты: чтобы убедить их стать участниками опытов, Хэ показывал им поддельные заключения комиссии по этике и другие фальшивые документы.
Однако сам результат эксперимента сомнению не подвергся: власти Китая официально подтвердили факт рождения детей с искусственными изменениями в ДНК. Редактированию подвергся ген CCR5, кодирующий белок, который ВИЧ использует для проникновения в клетки.
По экспериментам на животных ученые давно знают, что отключение этого участка ДНК имеет положительный побочный эффект на развитие мозга: улучшается память и повышается способность мозга к регенерации. Но об отрицательных эффектах, тем более для человека, пока ничего не известно – подобных экспериментов не проводил никто в мире. Кроме, как оказалось, Хэ Цзянкуя.
"Китайского Эйнштейна" нельзя назвать шарлатаном или недоучкой: он успешно учился в Научно-техническом университете Китая, поступил в аспирантуру Университета Райса и защитил диссертацию по биофизике. Затем ученый стажировался в Стэнфорде, опубликовал больше десятка научных статей и был признан в международном профессиональном сообществе. Вернувшись на родину, он получил собственную лабораторию и основал несколько стартапов в области биотехнологий.
Но его эксперимент до сих пор вызывает яростную критику с точки зрения медицинской этики. Мы не знаем, как искусственные мутации могут отразиться на организме в долгосрочной перспективе, да и с самим геномом до конца не разобрались.
Переписывание ДНК может привести к созданию "детей-конструкторов", родители которых будут заранее выбирать характеристики будущего ребенка. Это не только пол, цвет волос или разрез глаз, но и ожидаемая продолжительность жизни, устойчивость к болезням, улучшенные умственные способности и так далее. Модифицированные дети, в свою очередь, передадут все эти признаки своим потомкам.
Несмотря на завершение тюремного срока, Хэ Цзянкуй не сможет больше заниматься научной и медицинской деятельностью – ему это официально запрещено. Но раз ему удалось провести такой масштабный эксперимент под самым носом у всего научного мира и собственного начальства, нет никакой гарантии, что биофизик не продолжит свои опыты. Никто не знает, кем он окажется для нас через пять-десять лет – Эйнштейном или Франкенштейном.