Эксперт рассказал, к чему может привести создание генно-модифицированных людей

На этой неделе после трехлетнего заключения в тюрьме на свободу выйдет китайский биофизик Хэ Цзянкуй, осужденный за незаконные эксперименты над геномом человека. Он первым в мире создал детей с отредактированной ДНК. О том, что известно об исследованиях ученого, рассказывает научный обозреватель Николай Гринько.



Фото: AP Photo/Kin Cheung

В декабре 2019 года в мировой прессе появилось имя, которое до этого за пределами Китая почти никому не было известно – Хэ Цзянкуй. Биофизика приговорили к трем годам заключения и штрафу в три миллиона юаней (примерно 450 тысяч долларов) на основании громкого заявления ученого. Хэ сообщил, что в его лаборатории появились первые в мире генно-модифицированные люди. Речь идет о девочках-близнецах, известных сегодня под псевдонимами Лулу и Нана.

Хэ возглавлял лабораторию в Южном научно-технологическом университете в Шэньчжэне, занимался вопросами экстракорпорального оплодотворения и работал с парами, в которых один из супругов был инфицирован вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).

Согласно отчету, биолог отредактировал геном зародышей, благодаря чему появившиеся на свет девочки приобрели иммунитет против ВИЧ. Где сейчас находятся и как себя чувствуют дети – неизвестно, их родители пожелали сохранить анонимность. Однако сам Хэ Цзянкуй заявлял, что корректировка генома прошла удачно и девочки появились на свет абсолютно здоровыми.



Сенсационная публикация вызвала огромный резонанс в научной прессе. Кто-то называл Хэ "китайским Эйнштейном" и приветствовал новую эру в биологии и медицине, а кто-то клеймил его за опасные эксперименты и неотработанную технологию.



Университет сразу же открестился от всех разработок Хэ и заявил, что эксперименты с эмбрионами проводились тайно, без ведома остальных сотрудников. Даже пациенты-доноры были обмануты: чтобы убедить их стать участниками опытов, Хэ показывал им поддельные заключения комиссии по этике и другие фальшивые документы.

Однако сам результат эксперимента сомнению не подвергся: власти Китая официально подтвердили факт рождения детей с искусственными изменениями в ДНК. Редактированию подвергся ген CCR5, кодирующий белок, который ВИЧ использует для проникновения в клетки.

По экспериментам на животных ученые давно знают, что отключение этого участка ДНК имеет положительный побочный эффект на развитие мозга: улучшается память и повышается способность мозга к регенерации. Но об отрицательных эффектах, тем более для человека, пока ничего не известно – подобных экспериментов не проводил никто в мире. Кроме, как оказалось, Хэ Цзянкуя.



Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein

"Китайского Эйнштейна" нельзя назвать шарлатаном или недоучкой: он успешно учился в Научно-техническом университете Китая, поступил в аспирантуру Университета Райса и защитил диссертацию по биофизике. Затем ученый стажировался в Стэнфорде, опубликовал больше десятка научных статей и был признан в международном профессиональном сообществе. Вернувшись на родину, он получил собственную лабораторию и основал несколько стартапов в области биотехнологий.

Но его эксперимент до сих пор вызывает яростную критику с точки зрения медицинской этики. Мы не знаем, как искусственные мутации могут отразиться на организме в долгосрочной перспективе, да и с самим геномом до конца не разобрались.

Переписывание ДНК может привести к созданию "детей-конструкторов", родители которых будут заранее выбирать характеристики будущего ребенка. Это не только пол, цвет волос или разрез глаз, но и ожидаемая продолжительность жизни, устойчивость к болезням, улучшенные умственные способности и так далее. Модифицированные дети, в свою очередь, передадут все эти признаки своим потомкам.



Понятно, что подобная процедура будет доступна лишь обеспеченным людям. Таким образом, как утверждают противники метода, социальное неравенство может закрепиться на биологическом уровне.



Несмотря на завершение тюремного срока, Хэ Цзянкуй не сможет больше заниматься научной и медицинской деятельностью – ему это официально запрещено. Но раз ему удалось провести такой масштабный эксперимент под самым носом у всего научного мира и собственного начальства, нет никакой гарантии, что биофизик не продолжит свои опыты. Никто не знает, кем он окажется для нас через пять-десять лет – Эйнштейном или Франкенштейном.