Французские ученые научили муравьев определять раковые клетки с помощью обоняния

Группе исследователей из Франции удалось научить муравьев находить раковые клетки. О том, как проводили эксперименты и каким способом насекомые помогут врачам, рассказывает научный обозреватель Николай Гринько.



Известно, что человеческое обоняние далеко не самое лучшее в природе. Животные намного лучше распознают запахи. Первый пример, который приходит в голову, – собаки. Их чувствительный нюх люди используют в самых разных областях – от поимки преступников до поиска взрывчатых веществ. Но и собаки вовсе не рекордсмены.

Гораздо более тонким обонянием обладают, например, медведи, крысы, дельфины, свиньи и многие другие виды животных, правда работать с ними намного сложнее. Собак же одомашнили еще 15–20 тысяч лет назад, они прекрасно поддаются дрессировке: вот почему для работы с запахами чаще всего используют именно их.

Злокачественные опухоли распространяют по организму специфические вещества-маркеры, которые можно найти в крови, тканях и даже в выдыхаемом воздухе. Поэтому еще десятилетие назад проводились эксперименты, в которых собак учили обнаруживать эти вещества. Опыты доказали, что это возможно: некоторые кавказские овчарки почти со 100% точностью выявляли рак даже на ранних стадиях.

Чуть позже ученые попробовали привить этот полезный навык крысам, и это тоже удалось. Казалось бы, можно праздновать победу и формировать новые диагностические лаборатории, но не все так просто.



Во-первых, улавливать раковые клетки может далеко не каждый пес – на это способны лишь самые одаренные из них. Во-вторых, на дрессировку таких собак уходит до полугода, а для крыс срок обучения становится еще больше.



Поэтому биологи обратили внимание на муравьев. Насекомые обладают невероятной чувствительностью к запахам (на порядок больше, чем млекопитающие), а муравьи и вовсе построили на них собственный язык: общение между особями происходит с помощью молекул летучих соединений.



Группа французских биологов из Университета Сорбонны под руководством Батиста Пикере провела эксперименты над муравьями распространенного вида Formica fusca. Насекомых собрали в лесу Эрменонвиль и принесли в лабораторию. Во время опытов им предлагались образцы тканей – с раковыми клетками и без них. Для тренировки зараженные ткани обрабатывали сахарным сиропом, а здоровые – нет. Муравьи получали сладкую награду только при контакте с зараженным образцом. Когда после этого им предлагали образцы безо всякого сиропа, они упорно бежали к больным тканям, полностью игнорируя здоровые.

Самое интересное, что для дрессировки каждого муравья потребовалось всего три попытки, что занимало от 10 до 30 минут. После этого насекомое сохраняло навык в течение нескольких дней. Конечно, это не очень большой срок, но следует помнить, что нового "добровольца" можно натренировать максимум за полчаса, а содержать в лаборатории даже большую колонию муравьев намного дешевле и куда менее хлопотно, чем всего одну собаку.

Кроме того, выяснилось, что эти насекомые после соответствующей тренировки могут даже распознавать различные типы рака. При этом муравьиная чувствительность намного выше, чем у самых современных медицинских приборов, и это может позволить диагностировать заболевание на очень ранних стадиях.

Понятно, что о реальном применении живых муравьев в больницах речи не идет. Инженеры, биологи и химики будут пытаться придумать метод, основанный на муравьином обонянии, чтобы повысить точность диагностики. Надеемся, совсем скоро они с этим справятся. Хотя…