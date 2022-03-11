Американские ученые смогли обратить вспять старение мышей

Ученые из Института биологических исследований Солка (США) опубликовали статью, в которой рассказали, что им удалось обратить вспять процесс старения у лабораторных мышей. Подробности об открытии возможного эликсира бессмертия рассказывает научный обозреватель Николай Гринько.



Старение – универсальный механизм, присущий абсолютно всем живым существам на Земле. Как ни странно, наука до сих пор плохо понимает, для чего вообще природе понадобился такой инструмент. Ведь с точки зрения эволюции организмам логичнее было бы существовать как можно дольше: ведь в этом и состоит основная цель жизни.

На данный момент считается, что старение нужно для того, чтобы отсеивать неудачные мутации и больных особей – без этого невозможен естественный отбор. Попытки замедлить, остановить или даже обратить вспять этот процесс предпринимаются довольно давно. Но хоть сколько-нибудь успешные результаты начали появляться лишь в последние годы.

Возрастные изменения приводят к повышенной хрупкости скелета, ослаблению мышц, снижению иммунитета – и все это присуще любым видам животных, в том числе и лабораторным мышам. Поэтому международная группа биохимиков во главе с Хуаном Карлосом Бельмонте изучала старение на клеточном уровне.



С возрастом на спирали ДНК накапливаются особые вещества, которые называются эпигенетическими маркерами. Но ученые, работающие со стволовыми клетками, знают, что эти маркеры можно сбросить "до заводских настроек", если обрабатывать образцы особыми белками, которые называют "факторами Яманаки".



Их еще в 2006 году разработал японский ученый Синъя Яманака, за что и получил Нобелевскую премию. С помощью этих белков можно перепрограммировать ДНК и вернуть в фазу молодых эмбриональных стволовых клеток – это гораздо более адаптируемая форма, способная превращаться во все типы клеток организма.



Лаборатория Бельмонте проводила эксперименты над мышами среднего и пожилого возраста. Одна группа подопытных получала регулярные дозы "факторов Яманаки" с 15-месячного до 22-месячного возраста (это примерно соответствует возрасту от 50 до 70 лет у людей). Другая группа "лечилась" от 12 до 22 месяцев (приблизительно от 35 до 70 лет). Третья – проходила терапию всего четыре недели в возрасте 25 месяцев, что соответствует человеческому возрасту 80 лет. Негативных побочных явлений у животных обнаружено не было, зато они во многих отношениях стали напоминать молодых мышей: их эпигенетические маркеры сигнализировали о более юном возрасте.

При этом способность к регенерации значительно повысилась: например, раны на коже стали заживать быстрее и без образования грубой рубцовой ткани, а мышцы улучшили эластичность. Также показали явное омоложение ткани сердца, мозга и других органов. При этом наблюдалась прямая зависимость: чем дольше лабораторная мышь получала "коктейль Яманаки", тем более впечатляющие результаты показывал ее организм. Авторы исследования считают, что им удалось не просто остановить процесс старения, но и обратить его вспять.



Конечно, заявлять об открытии эликсира бессмертия пока не стоит – это всего лишь один эксперимент. Однако вполне вероятно, что в будущем, после проведения тщательных исследований, ученые действительно смогут подарить человечеству лекарство от старости.



Вероятно, для возвращения молодости препарат нужно будет просто принимать как таблетки – не потребуется дорогостоящих процедур или клинических операций. Омолаживающие белки будут поступать ко всем клеткам организма из пищеварительного тракта и очищать молекулы ДНК от "маркеров старости". Хочется верить, что в аптеках появится "Антистарин" или "Противовозрастол", которые при этом нужно принимать с осторожностью, чтобы по ошибке не откатиться до состояния младенца. Можно предположить, что произойдет это через пару десятков лет. Хотя…