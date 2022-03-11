Американские ученые смогли обратить вспять старение мышей

Ученые из Института биологических исследований Солка (США) опубликовали статью, в которой рассказали, что им удалось обратить вспять процесс старения у лабораторных мышей. Подробности об открытии возможного эликсира бессмертия рассказывает научный обозреватель Николай Гринько.
Старение – универсальный механизм, присущий абсолютно всем живым существам на Земле. Как ни странно, наука до сих пор плохо понимает, для чего вообще природе понадобился такой инструмент. Ведь с точки зрения эволюции организмам логичнее было бы существовать как можно дольше: ведь в этом и состоит основная цель жизни.
На данный момент считается, что старение нужно для того, чтобы отсеивать неудачные мутации и больных особей – без этого невозможен естественный отбор. Попытки замедлить, остановить или даже обратить вспять этот процесс предпринимаются довольно давно. Но хоть сколько-нибудь успешные результаты начали появляться лишь в последние годы.
Возрастные изменения приводят к повышенной хрупкости скелета, ослаблению мышц, снижению иммунитета – и все это присуще любым видам животных, в том числе и лабораторным мышам. Поэтому международная группа биохимиков во главе с Хуаном Карлосом Бельмонте изучала старение на клеточном уровне.
Их еще в 2006 году разработал японский ученый Синъя Яманака, за что и получил Нобелевскую премию. С помощью этих белков можно перепрограммировать ДНК и вернуть в фазу молодых эмбриональных стволовых клеток – это гораздо более адаптируемая форма, способная превращаться во все типы клеток организма.
Лаборатория Бельмонте проводила эксперименты над мышами среднего и пожилого возраста. Одна группа подопытных получала регулярные дозы "факторов Яманаки" с 15-месячного до 22-месячного возраста (это примерно соответствует возрасту от 50 до 70 лет у людей). Другая группа "лечилась" от 12 до 22 месяцев (приблизительно от 35 до 70 лет). Третья – проходила терапию всего четыре недели в возрасте 25 месяцев, что соответствует человеческому возрасту 80 лет. Негативных побочных явлений у животных обнаружено не было, зато они во многих отношениях стали напоминать молодых мышей: их эпигенетические маркеры сигнализировали о более юном возрасте.
При этом способность к регенерации значительно повысилась: например, раны на коже стали заживать быстрее и без образования грубой рубцовой ткани, а мышцы улучшили эластичность. Также показали явное омоложение ткани сердца, мозга и других органов. При этом наблюдалась прямая зависимость: чем дольше лабораторная мышь получала "коктейль Яманаки", тем более впечатляющие результаты показывал ее организм. Авторы исследования считают, что им удалось не просто остановить процесс старения, но и обратить его вспять.
Вероятно, для возвращения молодости препарат нужно будет просто принимать как таблетки – не потребуется дорогостоящих процедур или клинических операций. Омолаживающие белки будут поступать ко всем клеткам организма из пищеварительного тракта и очищать молекулы ДНК от "маркеров старости". Хочется верить, что в аптеках появится "Антистарин" или "Противовозрастол", которые при этом нужно принимать с осторожностью, чтобы по ошибке не откатиться до состояния младенца. Можно предположить, что произойдет это через пару десятков лет. Хотя…