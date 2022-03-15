Датским ученым удалось расшифровать хрюканье свиней

Международная группа ученых из Университета Копенгагена использовала нейросеть, чтобы расшифровать хрюканье свиней. Исследователи утверждают, что эти животные способны испытывать эмоции и теперь мы можем распознавать их проявления. С подробностями исследования – научный обозреватель Николай Гринько.



Понять, что "говорят" животные, ученые пытаются очень давно. В последние годы появлялось множество сообщений о том, что тот или иной стартап создал гаджет, способный переводить на человеческий язык собачий лай, кошачье мяуканье, кудахтанье кур и так далее. Разрабатывались даже приложения для смартфонов, "понимающие домашних питомцев". Однако их пользователи утверждают, что ни о какой точной расшифровке говорить не приходится: программы даже не всегда способны отличить довольное урчание от испуганного крика.

Как только в распоряжении ученых появились нейросети, попытки найти общий язык с животными возобновились с новой силой. Дело в том, что искусственный интеллект намного облегчает подобные задачи, избавляя человека от сложных вычислений. В упрощенном виде эти системы работают так: в базу данных загружается множество заранее размеченных файлов и нейросеть обучается на их основе. Если после этого показать системе совершенно новый файл – она отнесет его к одной из категорий, следуя своей собственной машинной логике.

Например, чтобы искусственный интеллект научился отличать яблоки от груш, нужно "скормить" ему побольше фотографий с пометками "это – яблоко", "это – груша", и через некоторое время программа научится распознавать эти фрукты на любых других изображениях.



Но вернемся к нашим поросятам. На первом этапе ученые записали 7 414 различных звуков, которые издавали 411 свиней на фермах Дании, Швейцарии, Франции, Германии, Норвегии и Чехии.



Полученные файлы были разделены на три большие группы: положительные эмоции (эти звуки были записаны во время кормления, игр и так далее), отрицательные эмоции (записаны во время драк, изоляции и других стрессовых ситуаций) и все остальные.

Кроме этого, к файлам были добавлены метки о поведении в каждой конкретной ситуации: например, "стоит неподвижно", "пытается убежать", "уши направлены вперед", "ложится на землю". Если это было возможно, фиксировалась температура тела и даже частота сердечных сокращений. Вся эта информация позволила еще точнее категоризировать звуки.



В результате исследователи получили систему, способную с высокой точностью распознавать эмоциональную окраску поведения свиней. Параллельно выяснилось много интересного. Например, раньше считалось, что довольная свинья издает в основном низкочастотное хрюканье, а в случае стресса или паники – визжит на высоких частотах. Предполагалось даже, что по высоте тона можно построить шкалу настроения животного.

Но оказалось, что связь совсем не такая жесткая: испуганная свинья вполне может низко хрюкать, а довольная – высоко повизгивать. Если для человека разница между счастливым и испуганным визгом почти незаметна, то искусственный интеллект намного лучше видит все нюансы.

Понятно, что все эти исследования не предназначены для того, чтобы "разговаривать" со свиньями. На самом деле такая система позволит намного точнее определять степень комфорта для этих животных, содержащихся в неволе – ведь от количества стресса напрямую зависит их здоровье.

Кроме того, методику и полученные результаты можно будет распространить на другие виды, эмоциональное состояние которых также важно для человека. Возможно, когда-нибудь мы все-таки получим работающий гаджет, с помощью которого сможем понять, чего же от нас хотят наши домашние собаки и кошки. Хотя…