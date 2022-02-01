Ученый объяснил, от чего зависит прогноз магнитных бурь

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Прогноз магнитных бурь говорит об ожидаемых возмущениях на Земле, а не о конкретных вспышках, рассказал директор Института космических исследований, член-корреспондент РАН Анатолий Петрукович.

"Когда говорят о прогнозе за месяц, имеют в виду, что Солнце вращается с периодом 27 дней. Мы видим, какие там активные области были месяц назад. Они должны провернуться, прийти обратно в нашу сторону и повлиять на Землю", – пояснил Петрукович телеканалу "360".

Эксперт добавил, что предсказать вспышку за месяц невозможно, поскольку на Солнце она фиксируется мгновенно, а буря происходит только спустя несколько дней, когда облако долетает до Земли. Он также отметил, что усиленная активность не приведет к серьезным последствиям.

Ранее сообщалось, что в среду, 2 февраля, Землю накроет волна солнечной плазмы. Солнце выбросило облако вещества в ходе вспышки класса М 30 января. Вспышка продолжалась более четырех часов. Эксперты считают, что 2–3 февраля ожидаются магнитные бури среднего уровня G2.

